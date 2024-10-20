◆女子プロゴルフツアー延田グループ・マスターズＧＣレディース第３日（１９日、兵庫・マスターズＧＣ＝６５０６ヤード、パー７２）６位から出た桑木志帆（２１）＝大和ハウス工業＝が５バーディー、２ボギーの６９で通算１１アンダー。首位と２打差３位に浮上し、優勝争いに踏みとどまった。今季２勝はいずれも初日首位発進から挙げており“吉兆データ”を味方に逆転を狙う。７０の岩井明愛（あきえ、２２）＝ホンダ＝、６