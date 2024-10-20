ドジャースの3勝2敗となったナ・リーグ優勝決定シリーズは20日（同21日）は第6戦から、再び舞台をロサンゼルスのドジャースタジアムに移して行われる。両チームは19日（日本時間20日）、同球場で練習を行い、メッツのカルロス・メンドサ監督（44）が負けたらシーズン終了の“崖っ縁”での戦いに向けての思いを会見で語った。すでに18日（同19日）の第5戦でも登板に備えていた千賀滉大投手（31）に関し「昨日同様、ブルペン待機