三浦璃来、木原龍一【アレン（米テキサス州）共同】フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第1戦、スケートアメリカ第2日は19日、米テキサス州アレンで行われ、ペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が合計214.23点で優勝してGP通算4勝目（ファイナルを含む）を挙げた。フリーは136.44点で、ショートプログラム（SP）に続いてトップだった。男子SPには三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）島田高志郎（木下グル