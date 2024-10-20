【アレン（米テキサス州）＝平沢祐】フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第１戦、スケートアメリカは１９日、テキサス州アレンで行われ、ペアでは、ショートプログラム（ＳＰ）で首位発進した三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）がフリーで１３６・４４点で１位となり、合計２１４・２３点で優勝した。ＧＰシリーズではファイナルを含めて４勝目。