【MLB】メッツ 12−6 ドジャース（10月18日（日本時間10月19日））【映像】大谷、“想定外の打撃”で投手に異変10月18日（日本時間10月19日）に米・ニューヨーク州ニューヨークにあるシティ・フィールドで行われたニューヨーク・メッツ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った崩されながらの“爆速ヒット”が、野球ファンの間で注目を集めている。1回表に迎えた1番・大谷の第1打席。こ