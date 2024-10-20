長谷部恭男・早大法学学術院教授（憲法）の話憲法５４条は衆院解散から４０日以内の総選挙、選挙から３０日以内の国会召集を規定している。それまでの政権が居座りを決め込むことがないように日限を置いている。議員任期の延長は、従前の衆院多数派とそれによって支えられている政府を居座らせようという話だ。制度の根本目的からすると本末転倒だ。（大規模災害などに遭った）特定地域では解散から４０日以内の選挙が難しい