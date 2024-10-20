フットボールアワーや麒麟などの人気芸人を抑え、2006年に第6回M-1王者に輝いたチュートリアルの福田充徳さん。優勝で仕事の環境が一気に変わると、5歳のころからの幼馴染である相方・徳井義実さんとの関係にも変化が生じ始め── 。（全4回中の1回） 【写真】「息子はもう小1」今年で49歳を迎える福田充徳さんパパとしての近影（全6枚） M-1獲得後に「またダメだった」日々の連続 息子さんと