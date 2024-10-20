河村勇輝（NBAE提供・ゲッティ＝共同）【メンフィス（米テネシー州）共同】米プロバスケットボールNBAのグリズリーズは19日、開幕前キャンプに参加していたガードの河村勇輝（23）とツーウエー契約を結んだと発表した。下部Gリーグのチームに所属しながらNBAの試合に一定数出られる契約で、Bリーグ出身の日本選手で初となるNBAデビューが可能となった。グリズリーズは23日（日本時間24日）のジャズ戦で開幕を迎える。パリ五輪