俳優の武田真治（５１）が２０日までに自身のインスタグラムを更新し、変ぼうした姿を見せた。１７日の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜・後８時）内の人気コーナー「ダレダレ？コスプレショー」に出演した武田。４度目の参加でチャレンジしたのは「『文豪ストレイドッグス』に登場するニコライゴーゴリ」だそうで、「カッコいいキャラで写真いっぱい撮っちゃった」と楽しんだ。「今回は即バレこそしなかった