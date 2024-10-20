【オランダ・エールディビジ第9節】(アデラールスホルスト)ゴー・アヘッド・イーグルス 1-5(前半0-3)フェイエノールト<得点者>[ゴ]O. Edvardsen(81分)[フ]イブラヒム・オスマン(15分)、A. Milambo(22分)、クインテン・ティンバー(44分)、上田綺世(58分)、J. Carranza(77分)<警告>[ゴ]A. Adelgaard(19分)[フ]G. Trauner(31分)、ファン・インボム(42分)観衆:9,997人