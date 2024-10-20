オードリー春日俊彰がプロデューサーの旅番組「春日ロケーション」。現在、Huluでシーズン3を配信中（全16話）。そして日本テレビにて、10月20日（日）15:30〜16:00にシーズン2の小平編を地上波初放送！（TVerでも見逃し配信あり）春日が限られた予算の中で最高の撮れ高を作るため、本当に価値のあるモノだけを選び抜き、時に大胆に、時にシビアにお金を使う、この番組でしか見られない“春日旅” 。出演は春日と、20年来の付き合