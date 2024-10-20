[10.19 J1第34節 湘南 2-1 広島 レモンS]想定以上のスーパーゴールで喫した失点に悔いを残した湘南ベルマーレGK上福元直人だったが、それを差し引いても余りあるほどの度重なるスーパーセーブでチームを救い、J1残留に大きく近づく勝ち点3をもたらした。試合後、今夏加入の守護神は失点シーンに「責任を感じていた」と振り返りつつも、勝利という結果を前向きに受け止めた。上福元は広島戦の前半19分、MF川辺駿の鋭いミドルシ