今日10月20日（日）よる10時 日本テレビ系で放送予定の『おしゃれクリップ』には、昨年公開された映画『ゴジラ-1.0』で監督・脚本・VFXを務めた映画監督の山崎貴が登場！第96回アカデミー賞®でアジアの映画初となる視覚効果賞を受賞した巨匠が、自身の素顔や、嫉妬した3人の天才などを明かす。◆“温かい”第96回アカデミー賞®授賞式の舞台裏アジア初の栄冠に輝いた『ゴジラ-1.0』。世界中で注目を集める作品となったが