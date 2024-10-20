10月26日（土）に第4話を放送 日本テレビ系 2024年10月期・土曜よる10時放送のドラマ「潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官」。10月19日（土）に放送した第3話では、放送まで正体が隠されていた特殊詐欺組織“幻獣”の幹部キャストの3人目・白虎役が黒谷友香であることが明らかとなった。第4話で白虎は、貴一（竜星涼）・優貴（八木莉可子）兄妹へ、年間20億円を稼ぎ出す「おねだり女子」AIプログラムを奪い返せと迫る。●黒谷友香&#