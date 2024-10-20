松下洸平が主演するドラマ『放課後カルテ』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第2話が19日に放送され、女子児童の悲痛な叫びに牧野（松下）が思わず言葉を失う姿が描かれると、ネット上には「は？？」「待って衝撃的」「一体何があったの？」などの声が続出した。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】AED講習を行う白衣姿の牧野（松下洸平）ドラマ『放課後カルテ』第2話場面カット本作は日生