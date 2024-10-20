竜星涼と八木莉可子がダブル主演するドラマ『潜入兄妹特殊詐欺特命捜査官』（日本テレビ系／毎週土曜22時）の第3話が19日に放送され、犯罪組織「幻獣」の幹部・白虎の正体が判明。人気女優が白虎を怪演すると、ネット上には「迫力ありすぎ」「悪の女幹部が似合う」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】「幻獣」の幹部・白虎を演じる人気女優ドラマ『潜入兄妹』第3