◆秋季高校野球東海大会▽１回戦岐阜第一８―１掛川西＝７回コールド＝（１９日・草薙球場）来春のセンバツ切符をかけた大会が開幕した。１回戦で掛川西（静岡２位）は県３位の岐阜第一に７回コールド負け。２季連続甲子園は絶望的となった。聖隷クリストファー（静岡３位）は、エース左腕・高部陸（１年）が今夏甲子園出場の菰野（三重２位）に１失点完投。５―１で快勝し、春夏通じて初の聖地へ好発進した。２０日の２回戦は