◆プロバスケットボール▽りそなＢ１リーグ・第３節宇都宮７６−７２仙台８９ＥＲＳ（１９日・カメイアリーナ仙台）仙台８９ＥＲＳはホームで宇都宮に７２―７６で惜敗。開幕から５連敗を喫した。７２―７２の第４クオーター残り２１秒、宇都宮ＰＧニュービルが放った３ポイントシュートは弧を描いてリングに吸い込まれた。会場は一瞬にして静寂につつまれた。それでも昨年の東地区王者を相手に接戦を繰り広げたＰＧ青木保