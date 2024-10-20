◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３５節ベガルタ仙台３―０横浜ＦＣ（１９日・ユアテックスタジアム仙台）ベガルタ仙台は首位・横浜ＦＣに３―０で快勝した。前半６分にＭＦ相良竜之介（２２）のスーパーゴールで先制すると、同３３分にＦＷエロン（２６）が追加点を決めた。２―０の後半４１分にはＭＦ工藤蒼生（２４）がプロ初ゴールとなるダメ押し弾。今季最多失点が２だった相手に３点を奪い目前でのＪ１自動昇格を阻止し、暫定