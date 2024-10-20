◆秋季高校野球東北大会▽準決勝青森山田４―１花巻東（１９日・ヨークいわき）１８日にわずか４球で継続試合となった一戦は、青森山田（青森）が花巻東（岩手）に４―１で勝利。２年連続の決勝進出とともに３季連続の甲子園となる来春のセンバツ出場を“当確”とした。聖地でプレー経験のある選手が多く残るなか、７番・永広登偉一塁手（２年）ら“未経験”選手が躍動。戦うごとにチーム力を高めてきた。大会連覇を目指し、２