◆バレーボール▽大同生命ＳＶリーグサントリー３−０ヴォレアス北海道（１９日、リクルートスタッフィング・リック＆スー旭川体育館）ヴォレアス北海道はホーム初戦で昨季Ｖ１王者のサントリーに０―３で敗れ、開幕３連敗となった。身長２１８センチのＯＰドミトリー・ムセルスキー（３５）やパリ五輪代表のＯＨ高橋藍（２３）ら勢いに乗ってきた相手に屈したが、今季サントリーから期限付き移籍したＯＨ鍬田憲伸（２５）が