◆秋季全道高校野球大会▽２回戦札幌日大６―２北照（１９日・プレド）２回戦３試合が行われ、準々決勝進出の８校が出そろった。夏春連続甲子園出場を目指す札幌日大は、背番号１１の島田柊聖（２年）が公式戦初先発初完投で初戦突破。駒大苫小牧は逆転で旭川志峯を下した。マウンドを降りる選択肢はなかった。９回１死で打球が右膝に直撃した札幌日大・島田。森本琢朗監督（４３）から「“行くか行くか”決めろ」と問われ、