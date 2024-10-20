◆報知新聞社後援第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１９日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート〜立川市街地〜国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）４３校が参加し、各校で登録１４人以内から選出された１２人以内が一斉スタート。上位１０人のハーフマラソンの合計タイムで競い、１位通過の立大など上位１０校が箱根駅伝本戦（来年１月２、３日）の出場権を獲得した。予選会の結果を