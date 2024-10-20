◆男子プロゴルフシニアツアーファンケルクラシック第２日（１９日、静岡・裾野ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７２）首位と３打差の１０位から出た片山晋呉（５１）＝イーグルポイントＧＣ＝が５バーディー、ボギーなしの６７で回り、通算８アンダーで１打差２位に浮上した。強風が吹く中でも唯一、ノーボギーでのプレー。レギュラーツアー３１勝の永久シード保持者が、シニアツアー２勝目を目指す。宮本勝昌（５２）＝シーミュ