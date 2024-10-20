1996年8月、人気絶頂期のオアシスがロンドン郊外で行った伝説のライヴをノーカットで収録。まさにライヴを追体験できる映画がやってきた。来夏15年ぶりの再結成も話題のオアシス。そのファンでなくても大興奮、と洋楽ファンのジャーナリスト・相澤冬樹も太鼓判！【画像】『オアシス：ライヴ・アット・ネブワース 1996.8.10』キービジュアルを見る『オアシス：ライブ・アット・ネブワース 1996.8.10』©Big Brother Recording