【アレン（米テキサス州）共同】フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第1戦、スケートアメリカは19日、米テキサス州アレンで行われ、ペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が優勝してGP通算4勝目を挙げた。