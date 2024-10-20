エールディヴィジ（オランダ）第9節が19日に行われ、フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世がリーグ戦2試合連続ゴールを記録した。第6節NACブレダ戦でメキシコ代表FWサンティアゴ・ヒメネスが負傷し、同試合で途中出場から今季初ゴールを決めたあと、第7節からスタメンに名を連ねている上田は、国際Aマッチウィーク明けとなった第9節ゴー・アヘッド・イーグルス戦でも3試合連続の先発出場を果たした。3点をリードし