元伊藤忠商事会長、そして民間人初の中国大使を務めた丹羽宇一郎さん。仕事に生涯を捧げてきた名経営者も85歳を迎え、人生の佳境に差し掛かった。『老いた今だから』では、歳を重ねた今だからこそ見えてきた日々の楽しみ方が書かれている。※本記事は丹羽宇一郎『老いた今だから』から抜粋・編集したものです。定年してから気が付く「定年後は何か新しい事業を起こそう。俺は大企業で大きなプロジェクトをいくつも成功させてきたの