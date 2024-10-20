◆フィギュアスケート▽グランプリシリーズ（ＧＰ）第１戦・スケートアメリカ第２日（１９日、米テキサス州・アレン）ペアのフリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）首位発進した昨季世界選手権２位の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）は、フリー１位の１３６・４４点、合計２１４・２３点で優勝。ＧＰシリーズ２季ぶりＶ＆通算３勝目を挙げた。フリーは男性ボーカルの力強い歌声に乗せたプログラム。スローの３回