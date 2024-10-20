◆２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファイナルステージ第４戦巨人４―１ＤｅＮＡ（１９日・東京ドーム）左手甲骨折で離脱中の巨人・萩尾匡也外野手（２３）が試合前、円陣の声出し役を務めた。出場選手登録はされていないが、前夜に亀井外野守備走塁コーチから頼まれて駆けつけた。午前中にＧ球場でリハビリを行っていた萩尾はピンクのフレームのサングラスをかけ、首には「声出しのためにランドからやっ