バラエティーに初出演韓国原作のコミック「女神降臨」がファッションモデルのKoki,（こうき）主演で実写映画化されることになった。キムタクこと木村拓哉工藤静香の次女として知られるKoki,。ネットでは「めっちゃショック」「演技できるの？」「韓国版ドラマには勝てない」などキャスティングについて疑問視する声も上がっていたが、ここにきて風向きが変わってきた。＊＊＊【写真】圧巻の美脚…Koki,の超ミニ丈コーデ。母