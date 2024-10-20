長周期地震動で最悪の石油コンビナート火災私が防災の道を志すきっかけとなったのは、1964年6月16日の新潟地震（M7.5）。震源は新潟県粟島南方沖40kmだった。この地震の後、日本における史上最悪の石油コンビナート災害（火災）が発生する。翌日現地で見たのは、遠く鳴り続けるサイレン音、鼻をつく油の焦げくさい臭い、黒い煙で覆われた真っ黒な空だった。当時の新潟市には化学消防車が配備されていなかったため、自治省消防庁経