格闘技イベント「ＪＡＰＡＮＭＡＲＴＩＡＬＡＲＴＳＥＸＰＯＰＲＯＬＯＧＵＥ」（１９日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）で?世界の田中?こと皇治（３５）と壮絶な殴り合いを繰り広げた末に引き分けた?生ける伝説?ブアカーオ・バンチャメーク（４２＝タイ）が、キックルールでの再戦を熱望した。ブアカーオはこの日、皇治と３分３ラウンド（Ｒ）のボクシング特別ルールで対戦。開始早々、前に出ながらパンチを繰り出した皇