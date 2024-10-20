3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。10月14日（月・祝）の放送では、生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介。ミセスの3人が仕事で訪れたアメリカ・ニューヨークの思い出について語りました。Mrs. GREEN APPLE大森元貴――番組の前半では、藤澤がニューヨーク