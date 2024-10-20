◆報知新聞社後援第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１９日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート〜立川市街地〜国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）昨年、３秒差で本戦出場を逃した東京国際大が雪辱を果たし、８位で本戦切符をつかんだ。楠木悠人主将（４年）が８キロ付近で脱水と熱中症のため棄権。留学生エース、リチャード・エティーリ（２年）も横腹痛に見舞われてペースダウン。