10月27日に総選挙の洗礼を受ける石破内閣。選挙後の日本株はどうなるのか（写真：ブルームバーグ）前回のコラム「日経平均は9月下旬以降再び下落する懸念がある」（9月21日配信）では、「今年の日経平均株価の高値が7月11日の4万2224円で決まった可能性が高い」と予測した。日経平均が7月の最高値を抜けるのは難しいワケ結論から言えば、今回も基本的にこの見方を維持したい。理由は、日米金利差縮小による円高の進行に加えて、ア