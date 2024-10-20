2016年10月20日。リオデジャネイロオリンピックで金メダルを獲得し4連覇を達成した、レスリングの伊調馨選手に国民栄誉賞が授与されました。レスリング界では吉田沙保里選手に次いで2人目となりました。◇◇◇【永田町365】は日本テレビのライブラリーにある秘蔵映像から、その日にどんな政治ニュースがあったか紹介するアーカイブニュースです。