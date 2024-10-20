「新馬戦」（１９日、京都）７番人気のアクルクス（牡２歳、父イスラボニータ、母フウコウメイビ、栗東・池添）が、直線で力強く伸びて初陣を飾った。藤懸は「テンションの高いところが課題になりますが、馬群の中で競馬をして最後までしっかり脚を使ってくれました」と評価。管理する池添師は「当初ダート１８００メートルを予定していたのですが、除外されて芝に。追い切りをやっていくうちに切れのある動きをしているので