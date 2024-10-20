「オータムリーフＳ」（１９日、京都）１番人気のライツフォル（牡４歳、栗東・高橋忠）が盤石の横綱相撲で快勝した。スタートこそひと息だったものの、二の脚で２番手を確保。直線入り口で逃げ馬に並び掛けると、残り２００メートルで一気に突き抜けて後続に３馬身差をつけた。坂井は「前走よりも動ける感じでした」と、ひと叩きしての上積みを説明しつつ、「早めにねじ伏せるイメージで運びましたが、強かったと思います」