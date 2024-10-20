SWITCHBOTは10月20日（本日）23時59分まで、Amazon.co.jpで開催されている「プライム感謝祭」でセールを実施している。●ロボット掃除機やスマートロックなどプライム感謝祭（https://amzn.to/4h1s15Y）の対象製品は、同社製品のほぼ全てが含まれる。目玉商品は、ロボット掃除機「S10」をはじめ、新製品のCO2センサー、スマートトラッカーカード、これからの季節に役立つ加湿器、看板製品「ハブ2」などを用意しており、中に