世の中には「ギャンブルが好きな人」と「チャレンジが好きな人」がいる。ただ、そもそもギャンブルとチェンジの違いとは何だろう？本連載では、ビジネスパーソンから経営者まで数多くの相談を受けている“悩み「解消」のスペシャリスト”、北の達人コーポレーション社長・木下勝寿氏が、悩まない人になるコツを紹介する。いま「現実のビジネス現場において“根拠なきポジティブ”はただの現実逃避、“鋼のメンタル”とはただの鈍感