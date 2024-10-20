2003年10月、ビデオレンタルチェーンを展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ（CCC）は、Tポイントをスタートさせる。だが、初日の利用者数はわずか300人超にとどまった。のちに巨大な経済圏を築き上げるTポイントの出だしは超スロースタートだったのだ。『ポイント経済圏20年戦争』から一部抜粋し、日本初の共通ポイントがどのようなスタートを切ったのか明かす。（ダイヤモンド編集部）※この記事は『ポイント経済圏20年戦