令和の婚活事情を探ってみると、理想の結婚と現実のギャップを埋められない人が増えていることがわかる。これまでは男性の年収が重要視されがちだったが、日本人の平均年収がまるで上向かない中、そのハードルは徐々に下がっている。最近は、共通の趣味やライフスタイルを重視する人が増えているのだ。そこで、野球ファンの間でたびたび論議の対象となるのが「同じチームのファンじゃなければ結婚したくない」問題だ。同じチ