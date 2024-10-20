名古屋市では10月15日に再開された新型コロナワクチンの定期接種。 【写真を見る】新型コロナワクチンの定期接種再開 自治体によって“自己負担額”が異なる 国産の「レプリコンワクチン」をめぐる波紋も【チャント！大石邦彦が聞く】 対象は65歳以上の高齢者が中心で、費用の一部は自己負担です。 元は1本1万5300円ですが、約半額を国が負担。自治体によって補助割合が変わりますが、名古屋市の場合3800円を市が負担するため、