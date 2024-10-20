「新馬戦」（１９日、東京）圧倒的１番人気に支持されたキングノジョー（牡２歳、父シルバーステート、母パレスルーマー、美浦・田中博）が、最速上がりで２馬身半突き抜けて初陣を飾った。昨年の春盾覇者ジャスティンパレスの半弟で、２３年１歳セレクトセールでは３億１０００万円（税抜き）の高値がついた期待馬だ。ルメールは「いい瞬発力を見せてくれました。距離も持つと思うし、いい馬ですね。楽しみです」と将来性を高