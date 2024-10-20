日本ハム・伊藤が、新庄監督の続投を熱望した。CSファイナルS敗退から一夜明け、ナインは福岡から本拠地・エスコンフィールドに戻り荷物整理。ファイナルS初戦で先発し、5回2/3で10安打4失点だった右腕は、去就を明言していない指揮官について「一緒にやりたい思いは凄く強い。“監督どこにも行かないで運動”をするしかない」と話した。新庄監督は球団の続投要請を受諾する可能性が高い一方、前日「僕がどうするかはドラフト会議