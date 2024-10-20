「新馬戦」（１９日、東京）３番人気のコルチェスター（牡２歳、父ビッグアーサー、母グランデセーヌ、美浦・尾関）が、逃げ粘るハーモニーソングとの追い比べを首差で制した。戸崎圭は「行儀のいい馬で、レースを組み立てやすかった。右に流れて走っているところがあったので、そこが解消すれば今後はもっと良くなると思います」と振り返った。また、尾関師は「番組との兼ね合いで、本数も出すのに最低限くらいだった。気性