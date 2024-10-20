NHK連続テレビ小説「おむすび」に出演中のモデル「みりちゃむ」こと大木美里亜（22）が19日までにインスタグラムを更新。同ドラマのオフショットを公開した。ハギャレンのメンバー、ルーリーこと真島瑠梨を演じるみりちゃむは「撮影合間もわちゃわちゃしてる」とつづり、橋本環奈（25）、谷藤海咲（25）、岡本夏美（26）、田村芽実（25）と笑顔でパソコンを囲む様子を披露した。