楽天モバイルが「楽天モバイル初めてお申し込みで10,000ポイント」キャンペーンを実施中！楽天モバイルは18日、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス「Rakuten最強プラン」（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）において「楽天モバイル初めてお申し込みで10,000ポイント」キャンペーンを2024年10月18日（金）から10月31日（木）まで実施するとお知らせし