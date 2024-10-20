２４日にプロ野球のドラフト会議が行われる。今年は、関大・金丸夢斗投手と明大・宗山塁内野手（ともに２１）が目玉だが、全国には他にも逸材がいる。スポーツ報知ではアマ野球担当記者の“推し”選手を５回にわたって紹介する。第１回は最速１５３キロを誇る神戸弘陵の村上泰斗投手（１７）。高校から投手に転向し、甲子園出場歴のない右腕が、上位候補になった過程を追う。＊＊＊＊＊＊投手歴わずか２年半の最速１５３キロ右